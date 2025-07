Durva felvételek: hatalmas robbanás rázta meg Rómát, az egész város hallotta

Súlyos baleset történt Róma keleti részén, amikor felrobbant a Via dei Gordianin található töltőállomás, ahol gázolajat és cseppfolyósított gázt is árulnak.

A hatalmas detonáció az egész olasz fővárosban hallatszott.

A közösségi médiában több felvétel is terjed a robbanásokról.

