Egy váratlan párhuzamot találtak a francia atomerőművek meghibásodásával kapcsolatban

Franciaország legnagyobb atomerőművei közül többet is le kellett állítani az elmúlt években műszaki problémák miatt, de annak miértjére eddig nem jöttek rá. A szakértők most azt vizsgálják, hogy a reaktorok gyakori leterhelése összefüggésbe hozható-e a repedések kialakulásával.

Egy friss vizsgálat szerint a 1,5 gigawatt (GW) teljesítményű atomerőművek közül 2024-ben a Civaux 2 egységet kellett a legtöbbször leterhelni, vagyis visszafogni a termelését - írja a Montel.

De miért is fontos ez? Azért, mert az említett erőmű reaktora április óta nem termel karbantartási munkálatok miatt, ugyanis jelentések szerint korróziós repedések jelentek meg bizonyos berendezéseiben.

Ráadásul nem ez az első ilyen eset, hiszen a Cattenom 3 nevű atomerőmű, amely szintén előkelő helyen áll a leszabályozási ranglistán, már 2022-ben korróziós problémákat mutatott, és azóta 1511 GWh termeléskiesést szenvedett el a különböző leállások és termelés visszafogás miatt.

A szakértők pont ezért azt vizsgálják most, hogy lehet-e összefüggés a leterhelés és a műszaki problémák között.

Itt érdemes kicsit megállni ahhoz, hogy jobban megértsük a probléma gyökereit. Az atomerőműveket alapvetően úgy tervezik, hogy folyamatosan, állandó teljesítménnyel működjenek, és a nap 24 órájában stabilan termeljék az áramot – ezt hívják alaperőművi működésnek (base load). A teljesítményük gyakori változtatása, vagyis a moduláció (leterhelés és visszaterhelés) nem csak műszakilag megterhelő, de növelheti az anyagfáradás és a korrózió kockázatát is, különösen a kritikus rendszerekben, például a hűtőkör vezetékeiben és hegesztéseinél. Bár néhány modern reaktor már képes bizonyos szintű rugalmas működésre (a kis moduláris reaktorokra, tehát SMR-ekre ez még inkább jellemző), de a legtöbb meglévő egység nem erre lett optimalizálva.

A francia atomerőművek leszabályozási gyakorisága 2024-ben 18,7%-kal nőtt. A kieső villamosenergia-mennyisége tavaly 27,3 TWh volt, amely jóval meghaladja a 2023-as 23 TWh-ot, a 2021-es 18,9 TWh-ot vagy a 2019-ben mért 19,5 TWh-ás értéket. Ez azt mutatja, hogy az atomerőművek leszabályozása egyre gyakoribb jelenség a rendszerben, köszönhetően annak, hogy az európai trendeknek megfelelően sokkal több megújulóenergia-termelőt (naperőmű) telepítenek Franciaországban is - annak ellenére, hogy áramból nem igazán van hiány az országban.

Ugyanakkor Alessandro Armenia, az energetikai területtel foglalkozó Kpler nevű cég elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a jelenlegi vizsgálatok még nem igazolták egyértelműen, hogy a gyakori leterhelés valóban hozzájárul-e a korrózió kialakulásához.

A francia állami energetikai vállalat, az EDF, valamint a nukleáris biztonsági hatóság (ASN) megerősítették, hogy továbbra is vizsgálják az esetet. Többek között azt is elemzik, hogy az oldott oxigén jelenléte a hűtővízben milyen hatással lehet a moduláció és a korrózió kapcsolatára. De a vizsgált tényezők között szerepel a csővezetékek formája, valamint az építés közbeni hegesztések és javítások hatása is.

