Erdővárost vettek be az oroszok, Ukrajna Udmurtföldet támadta – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Egyelőre még kevés részletet lehet tudni a péntek hajnali orosz támadásról, de az elmúlt órákban több alkalommal is megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. A lakosságot arra kérték, hogy zárják be a nyílászárókat és maradjanak távol az ablakoktól. Több helyen is robbanásokat lehetett hallani, majd a tüzek ütötték fel a fejüket, legalább 14 sérültről tudni eddig. A beszámoló szerint Sahed-drónok mellett ballisztikus rakéták is részt vettek az akcióban. További részletek később várhatóak.

(RBC Ukraine)