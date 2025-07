Fotó: történelmi támadás érte Kijevet, lángba borult az ukrán főváros

Hivatalos adatok szerint 9 rakéta és 63 drón csapódott be az ukrán fővárosba, a károk felmérése, mentési munkálatok még folynak.

Bár az incidens során elvileg senki nem halt meg, mert a lakosság időben óvóhelyre jutott, Kijev épületeiben valószínűleg súlyos kár keletkezett.

Helyszíni fotók szerint a főváros nagy része lángokban áll.

