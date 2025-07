Ha bárkinek is kétségei lettek volna, Trump kimondta: Amerika soha nem lesz kommunista!

Trump csütörtökön a Des Moines-ban tartott beszédében kijelentette:

Ez az ember a legmagasabb szinten kommunista, és le akarja rombolni New Yorkot. Szeretem New Yorkot, és nem fogjuk hagyni, hogy ezt tegye.

Az amerikai elnök szerint a múlt nemzedékei "nem azért ontották a vérüket, hogy 250. évfordulónk előestéjén átadjuk országunkat a marxista őrülteknek". (Ma, július 4-én ünneplik az Egyesült Államok alapításának 249. évfordulóját.) Hozzátette:

Amerika soha nem lesz kommunista semmilyen módon vagy formában, és ez New York városára is vonatkozik.

Trump már korábban is célkeresztbe vette a magát demokratikus szocialistának valló Zohran Mamdanit, aki a héten hivatalosan megszerezte a Demokrata Párt jelölését a novemberi polgármester-választásra. A rangsorolásos voksok összesítését követően 56%-44%-ra verte New York állam egykori kormányzóját, Andrew Cuomót a megélhetési kérdésekre fókuszáló kampányával.

Trump kedden azzal is fenyegetőzött, hogy

kivizsgáltatja Mamdani bevándorlási státuszát és letartóztatja, ha akadályozná a bevándorlási és vámhatóság (ICE) razziáit a városban.

Az Ugandában született, indiai gyökerekkel rendelkező Mamdani kisgyermekkorában legálisan költözött az Egyesült Államokba családjával, az amerikai állampolgárságot 2018-ban szerezte meg.

Nemrég akadt olyan republikánus politikus, aki Mamdani állampolgárságának visszavonására és az állami törvényhozó kitoloncolására szólította fel a Fehér Házat.

Emellett muszlim hite miatt szintén támadták.

My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the President {:url}