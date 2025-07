Hihetetlen baklövés: egy csapásra könnyű célponttá váltak az orosz fegyvergyárak

A héten ukrán dróntámadás érte a határtól több mint 1300 kilométerre található Izsevszk egyik ipari létesítményét: az Almaz-Antej tulajdonában álló IEMZ Kupol területén drónokat és légvédelmi rakétákat gyártottak. Az üzemcsarnok kigyulladt, a gyártás átmenetileg leállt a létesítmény területén.

Szemfüles internetezők kiszúrták:

a Kupol üzem egyike volt azon létesítményeknek, melyek műholdképét kicenzúráztatta az orosz védelmi minisztérium a Yandex keresőportállal.

Nem kizárt, hogy az ukrán haderő ez alapján azonosította be és vette célba az orosz iparkomplexumot.

Russians recently blurred military sites across the country on Yandex Maps, including the Izhevsk factory, which, anyway, was hit by Ukrainian drones. A military grade example of the Barbra Streisand Effect pic.twitter.com/bi56WRJNN0 https://t.co/bi56WRJNN0