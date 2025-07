Lángokban áll az orosz hadiipar egyik legfontosabb gyára: ennek súlyos következményei lehetnek

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció-elhárító központjának vezetője arról számolt be, hogy újabb kulcsfontosságú orosz hadiipari létesítményre csaptak le az ukrán drónok.

Az egyik becsapódás súlyos károkat okozott az Azov Optikai és Mechanikai Gyárat a Rosztov megyei Azov városában.

Ez az üzem kulcsfontosságú eszközöket gyárt a frontvonalon harcoló katonák számára, így például irányzékokat, távolságmérőket, hőkamerás rendszereket, valamint tűzvezető berendezéseket tankokhoz, gyalogos harcjárművekhez, hajókhoz és repülőgépekhez.

A nehéz éjszaka ellenére jó hírek is vannak. Támadások érték oroszországi létesítményeket, különösen Moszkvai és Rosztovi területeken

– mondta Kovalenko, utalva az éjszakai hatalmas támadásra Kijev ellen.

Ukrainian drones targeted two Russian military-industrial sites: the Azov Optical-Mechanical Plant in Azov, Rostov region, and an electrical substation in Sergiyev Posad, near Moscow. The Azov plant, part of the Tactical Missiles Corporation, produces military optics, including… pic.twitter.com/tTf5ZZLYX2 https://t.co/tTf5ZZLYX2