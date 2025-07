Na ilyet még nem láttunk: a MÁV egy különleges módszert talált a nyári késések elkerülésére

Portfolio 2025. július 06. 14:13

A klímaváltozás már a vasúti közlekedést is érezhetően befolyásolja és a nyári hőhullámok miatt a magyar vonatsínek is extrém módon felhevülnek. A MÁV most egy mediterrán megoldással kísérletezik: a pécsi fővonal egy szakaszán fehér bevonattal hűtenék vissza a sínszálakat. Ha beválik, a módszer országos szinten is bevezethető lehet.