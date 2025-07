Újabb katonai összefogás Kínával szemben – Japán rombolókat adhat a Fülöp-szigeteknek

A Yomiuri japán napilap vasárnap arról számolt be, hogy

Japán hat Abukuma-osztályú rombolókísérő hajó átadását tervezi a Fülöp-szigeteki haditengerészet számára.

Gen Nakatani japán és Gilberto Teodoro fülöp-szigeteki védelmi miniszter még májusban, Szingapúrban állapodott meg arról, hogy Japán rombolókat exportálhat a Fülöp-szigetekre. A Fülöp-szigeteki Haditengerészet közleménye alapján a szakértőik alapos műszaki és hadászati vizsgálatokat fognak elvégezni, amelyek eredménye alapján döntenek arról, hogy beszerzik-e a rombolókat, illetve hogy azok mennyiben illeszkednek a haditengerészet modernizációs célkitűzéseihez.

