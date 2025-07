Zelenszkij bejelentette: történelmi áttörés történt, sikerült megállapodni Donald Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott legutóbbi telefonbeszélgetése minden eddiginél eredményesebb volt, ígéretet kapott Kijev a légvédelem megerősítésére is - közölte az Ukrainszka Pravda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti beszédében kijelentette, hogy az amerikai elnökkel július 4-én folytatott megbeszélése volt

a legjobb és legeredményesebb a vezetők közötti kommunikáció történetében".

Megvitattuk a légvédelem kérdését. Hálás vagyok a segítségnyújtási hajlandóságért. A Patriot légvédelmi rendszer kulcsfontosságú a ballisztikus rakéták elleni védelemben"

– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij elmondása szerint több más fontos kérdést is megvitattak, amelyeket a két ország szakértői csapatai a közeljövőben részletesen kidolgoznak a további találkozókon.

Az Axios hírportál információi szerint Trump állítólag jelezte, hogy

segíteni kíván Ukrajnának a légvédelem terén, és felül fogja vizsgálni az ukrán fegyverszállítmányok felfüggesztését.

A telefonbeszélgetés során a frontvonalbeli helyzet és a légvédelmi felszerelések szállítása mellett a közös védelmi iparfejlesztés kérdése is napirendre került. Trump elnök később elégedettségét fejezte ki a megbeszéléssel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Juliane Sonntag/Photothek for the German Federal Foreign Office via Getty Images