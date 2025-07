Elárulták az iráni elnököt: azt mondja, pillanatokon múlott az élete

Peszeskján azt állítja: más iráni vezetőkkel egy tanácskozáson vett részt, amikor

Izrael megpróbálta lebombázni „azt a térséget,” ahol a találkozó zajlott.

Az iráni elnök szerint „kémek” átadták Izraelnek a gyűlés pontos helyzetét, viszont az iráni hírszerzés felkészült volt és ezért nem sikerült a katonai akció.

Peszeskján többször hangsúlyozta: nem fél meghalni, és nem Amerika, hanem Izrael próbálta meggyilkolni.

Az iráni vezető nem mutat be bizonyítékokat állítására és nem is részletezte tovább az állítólagos merénylet részleteit. Izrael többször is hangsúlyozta korábban, hogy nem próbálták meg likvidálni Irán vezetőit. Más iráni politikusok is beszéltek korábban arról, hogy Izrael megpróbálta lebombázni Teherán nemzetbiztonsági kabinetjének gyűlését - erre egyértelmű bizonyíték nem került elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images