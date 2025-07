Furcsa lista szivárgott ki – Hatalmas tisztogatás készül Ukrajnában?

A jelenlegi védelmi minisztert, miniszterelnököt vagy miniszterelnök-helyettest akarja washingtoni nagykövetnek választani Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – tudta meg a Bloomberg. Az elmúlt napokban több lap is írt arról, hogy jelentős politikai átalakítás készül az ukrán elitben, az említett személyek pozíciója is veszélyben lehet.

A napokban beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel Zelenszkij elnök, a Bloomberg információi szerint arról is beszéltek, hogy Zelenszkij le szeretné cserélni Okszána Markarovát, Ukrajna washingtoni nagykövetét.

Zelenszkij azt mondta amerikai partnerének: azon gondolkozik, hogy Denisz Smihált, a jelenlegi miniszterelnököt, Olha Stefanyisznát, helyettesét, Rusztem Umerov védelmi minisztert vagy German Galuscsenkó energetikai minisztert küldené ki Washingtonba.

Ez azt jelenti, hogy bárki is lesz az új nagykövet, a jelenlegi posztjáról le kell mondania.

Az elmúlt napokban több lap is írt arról, hogy – részben Andrij Jermak elnöki tanácsadó nyomására -, több nagyprofilú vezetőt is meneszthet az ukrán elnök. Demisz Smihál miniszterelnök távozása akár napok kérdése lehet, de több lap is írt arról, hogy a védelmi miniszterrel, sőt, a jelenlegi ukrán főparancsnokkal, Olekszander Szirszkijjel sem felhőtlenül elégedett Zelenszkij elnök és jobbkeze, Jermak tanácsadó.

