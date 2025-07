Ha azt gondoltad, hogy ennyi volt: holnap ismét csúnyára fordul az időjárás

Portfolio 2025. július 07. 21:35

Kis szünetet követően éjfél után ismét mozgalmassá válik a légkör: kedden több hullámban is érkezhetnek zivatarok, akár intenzívebb formában is. A nap második felében a záporok és viharok fokozatosan egyre több térséget érinthetnek, helyenként felhőszakadás, viharos széllökések és jégeső sem kizárt. Érdemes tehát felkészülni újabb, akár komolyabb viharokra is.