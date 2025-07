Nem kellett sokat várni Trump válaszára - Páros lábbal szállt bele az amerikai elnök Moszkva szövetségeseibe

Tegnap az Oroszországhoz húzó BRICS tagállamok közös nyilatkozatban ítélték el az Egyesült Államok Irán ellen indított támadását. Az amerikai elnök válaszára sem kellett sokat várni: Trump billentyűzetet ragadott, és a Truth Socialön szállt bele a gazdasági szövetségbe.

A Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, Indonézia, Egyiptom, Irán, Etiópia és az Egyesült Arab Emírségek által alkotott nemzetközi szervezet vasárnap az Irán elleni légicsapásokat és Izrael gázai akcióit is közös közleményben ítélte el, emellett több tagállam is kitért a NATO fegyverkezésére, valamint Washington vámpolitikájára is.

Trump gyorsan reagált: a BRICS-t "Amerika ellenes szervezetnek" bélyegezte, majd bejelentette, hogy a tagállamok kivétel nélkül 10%-os különvámokat kapnak a nyakukba.

???????? Trump threatens anyone who aligns with BRICS. Panican? https://t.co/yAHyNGShUT https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/1942056346318483571 — DD Geopolitics (DD_Geopolitics) 2025-07-07T03:01:29.000000Z

A BRICS a világ lakosságának több mint felét öleli fel, a globális vásárlóerő-paritásnak pedig nagyjából 45%-át adja.

Bár a szervezet szeret magára a hidegháborús "el nem kötelezett" államok utódjaként tekinteni, Kína, Oroszország és Irán látványosan szemben helyezkedik el a NATO-val.

