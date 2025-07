Trump tovább élezi a kereskedelmi háborút – Újabb országok kapták meg a vámemelésről szóló levelet

Donald Trump amerikai elnök hétfőn este újabb országok vezetőinek küldte meg azokat a hivatalos leveleket, amelyekben az Egyesült Államok augusztus 1-jétől érvénybe lépő, jelentősen megemelt vámtarifáiról tájékoztatja őket.

A vámok újabb hulláma többek között

Dél-Afrikát, Malajziát, Kazahsztánt, Laoszt és Mianmart érinti

A mai nap bejelentett legfrissebb tarifaszintek - Japánon és Dél-Koreán kívül - országonként a következők:

Kazahsztán: 25% (csökkentve az áprilisi 27%-ról)

Laosz: 40% (csökkentve az áprilisi 48%-ról)

Malajzia: 25% (növelve az áprilisi 24%-ról)

Mianmar: 40% (csökkentve az áprilisi 44%-ról)

Dél-Afrika: 30% (változatlan)

A leveleket – ahogy a Fehér Ház jelezte – Trump a közösségi platformján, a Truth Socialon is nyilvánosságra hozta. A vámok célja – hivatalos közlés szerint – az, hogy „Amerikát végre igazságosan kezeljék a világkereskedelemben”, és az elnök kész minden szükséges lépést megtenni, hogy megakadályozza más országok „kihasználását”.

A vámokkal kapcsolatban különösen éles reakció várható Dél-Afrikától. Trump már korábban is konfrontálódott Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel: a májusi Fehér Házi látogatás során Trump egy összeesküvés-elméleten alapuló videót mutatott be, amely szerinte alátámasztja, hogy „fehér embereket üldöznek” Dél-Afrikában – ezt a világ vezetői és független források is cáfolták. Amikor Ramaphosa védekezni próbált, Trump alelnöke, J.D. Vance egy dossziét nyújtott át „bizonyítékként”, miközben a Fehér Ház hivatalos közösségi fiókja azt posztolta: „Trump elnök mindig hozza a bizonyítékokat”.

A mostani vámintézkedések tovább élezhetik a két ország közötti feszültséget – különösen annak fényében, hogy Dél-Afrika tagja a BRICS csoportnak, amelyet Trump nyíltan az Egyesült Államok globális befolyásának aláásásával vádol.

