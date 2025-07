Elhappolják Moszkvától a legnépszerűbb harckocsi piacát, ráadásul nem is akármelyik hatalom

A Belső-Mongóliában, Baotouban készült felvételeken látható, hogy a harckocsi teljesen új toronnyal és távirányítású fegyverállomással rendelkezik, amelyek hasonlítanak az exportra gyártott VT-4 fő harckocsi elemeihez. A jármű kínai FY-2 reaktív páncélzattal és a tetőre szerelt, független hőkamerával ellátott parancsnoki megfigyelőrendszerrel van felszerelve.

A T-72-es jelenleg a világon a legszélesebb körben használt második vagy harmadik generációs harckocsi, több mint 30 ország hadseregében szolgál jelentős számban. Bár Kína maga nem rendszeresítette a T-72-est, az 1990-es években ismeretlen forrásból több példányt is beszerzett tanulmányozás és értékelés céljából. A T-72-esek széles körű elterjedtsége lehetőséget ad a Norinco számára, hogy jelentősen megerősítse páncélozott járművekkel kapcsolatos exportprofilját. Korábban Oroszország és Ukrajna voltak a vezető versenytársak a T-72-es flották modernizálásában, de

a két ország jelenleg háborús erőfeszítéseikre összpontosítja védelmi kapacitásait.

