Évszázados katasztrófa Texasban, egy gyerektábort is evakuálni kellett – De ki a felelős?

A hatóságok tájékoztatása szerint több tucatnyi embert még továbbra is keresnek a texasi Kerr megyében, több száz önkéntest bevonva a mentési feladatokba.

Greg Abbott texasi kormányzó tegnap közleményt adott ki, miszerint az állam több mint 1750 főt és legalább 975 járművet és egyéb eszközt mozgósított, illetve 20 állami ügynökséget vont be a mentésbe, amit a fennálló viharveszély tovább nehezít. Donald Trump katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a régiót, ahova szövetségi támogatást írányított. Az amerikai elnök pénteken a helyszínre is ellátogathat.

A halálos áldozatok túlnyomórészt a Guadalupe folyó mentén fekvő Kerrville kisváros környékén, valamint a Camp Mystic területén vesztették életüket. Ez a San Antoniótól északnyugatra fekvő terület a texasi dombvidék "villámárvölgyeként" is ismert.

Miközben a hatóságok továbbra is reménykednek abban, hogy az eltűntek közül néhányan még élve előkerülhetnek, ennek esélye egyre csökken az idő múlásával.

Ez egy kemény hét lesz

- mondta Kerrville polgármestere, Joe Herring Jr. egy hétfő reggeli sajtótájékoztatón.

Megszakad a szívünk a családokért, akik ezt az elképzelhetetlen tragédiát elszenvedik

- közölte a katasztrófa epicentrumába került Camp Mystic, az a közel százéves múltra visszatekintő és a folyó mentén üzemelő keresztény lánytábor, ahol mintegy 750 gyerek nyaralt.

A 70 éves Richard "Dick" Eastland, a Camp Mystic társtulaja és igazgatója meghalt, miközben a táborozó gyermekeket igyekezett menteni. Ő és felesége, Tweety Eastland 1974 óta voltak a tábor tulajdonosai.

During the first rescue mission of his career, Rescue Swimmer Scott Ruskan directly saved 165 individuals.The Department of Homeland Security applauds the 65 Aircrew members for their heroism and bravery, including Lt. Ian Hopper, Lt. Blair Ogujiofor, and Flight Mechanic Seth… pic.twitter.com/CZ7BY3xo9x https://t.co/CZ7BY3xo9x

A New York Times megszólaltta a 26 éves Scott Ruskant, az amerikai parti őrség vízi mentőtisztjét, aki életében először vett részt mentőakcióban. Hajnalban ébresztették a vészhelyzet hírével, és végül csapatával és 12 helikopterrel 165 embert menekítettek ki az árvíz által fenyegetett táborból. Legtöbben pizsamában, vizesen és sokkos állapotban vártak a segítségre, és néhány gyerek azt kérdezte Ruskantől, hogy magukkal vihetik-e a plüssállataikat – Ruskan erre mindig úgy válaszolt, hogy persze.

A katasztrófa túlélői, szemtanúi vagy hősei más történeteket is megosztottak. Egy huszonéves nőt azután mentettek ki, hogy az éjszaka során egy fába kapaszkodott; egy fiatal lány három órán át egy matrac tetején lebegett; egy anya és 19 éves fia pedig egymásba és egy fába kapaszkodva maradtak életben.

A hirtelen lezúduló esőzés miatti villámárvíz július 4-én virradóra csapott le Texas középső részén,

hajnali 3:45 és 4:45 között a Guadalupe folyó vízszintje több mint 7 métert emelkedett.

A több mint száz halálos áldozatot követelő áradás árnyékában

felmerült, hogy a meteorológiai szolgálat megfelelően adott-e ki árvízi figyelmeztetéseket, és hogy a Trump-adminisztráció drasztikus kormányzati leépítése hatással lehetett-e az időjárás pontos előrejelzésére.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata vezetője hétfőn arra kérte a washingtoni kereskedelmi minisztérium főfelügyelőjét, hogy vizsgálja ki, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálatnál (NWS) végrehajtott létszámcsökkentés befolyásolta-e az ügynökség kapacitásait az árvíz kapcsán.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára és maga Trump is cáfolta ezeket az állításokat. Előbbi hangsúlyozta, az NWS érintett irodái megfelelően fel voltak töltve személyzettel a kérdéses időszakban.

Mint a BBC kiemeli, a Trump-kormányzat valóban jelentős, 25%-os költségvetési csökkentést javasolt a Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal (NOAA) számára, amely az NWS felügyeleti szerve, de ez csak a 2026-os pénzügyi évtől lépne életbe, így a mostani tragédiát nem érintette.

Ugyanakkor az NWS létszáma mégis csökkent idén január óta a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) által felajánlott önkéntes felmondások és korai nyugdíjazások következtében, illetve a próbaidős alkalmazottak kirúgása miatt.

.@DavidMuir reports from Kerrville, Texas, the epicenter of one of the deadliest U.S. floods in decades. At least 104 people, including dozens of children, have been killed as haunting new images reveal the scope of the devastation. https://t.co/pKRmGC1MYm pic.twitter.com/Lrhrrr1FQR https://twitter.com/DavidMuir?ref_src=twsrc%5Etfw