Kiderült, milyen fegyvereket akar odaadni Trump Ukrajnának

Az amerikai elnök ma hajnalban jelentette be, hogy úgy döntött, hogy tovább támogatja fegyverszállítmányokkal Ukrajnát:

Az Axios megírta:

Trump „azonnal” elküld 10 Patriot légvédelmi rakétát Ukrajnának,

illetve elkezd azon dolgozni, hogy hosszabb távon biztosítsa a légvédelmi utánpótlást a megtámadott országnak.

Emellett Trump javaslatot tett Friedrich Merz német kancellárnak arra is, hogy adja el az egyik Patriot-indítórendszerét Ukrajnának, Amerika és európai szövetségesek finanszíroznák a tranzakciót. Berlin erre nem feltétlen lesz hajlandó, hiszen úgy látják, már így is lényegesen több Patriotot küldtek Ukrajnának készletarányosan, mint az Egyesült Államok. Emellett nem kizárt, hogy Görögországgal is lesznek hasonló egyeztetések.

A lap arra is kitér, hogy nem teljesen újkeletű ötlet az ukrajnai fegyverszállítmányok újraindítása, a színfalak mögött már hónapok óta folynak a tárgyalások az Ukrán légvédelem megerősítéséről.

Mindemellett a lap kitér arra is, hogy a Trump által odaadni tervezett utánpótlás lényegesen kisebb, mint a napokban "felülvizsgálat miatt" leállított fegyverszállítmány.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain