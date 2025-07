Megtámadta Moszkvát az ukrán hadsereg: óriási kudarcot vallott az orosz légvédelem?

A támadás július 6-7-e éjjel történt, de az ukrán haderő ma reggel számolt be róla.

A célpont a Krasznozavodszki Vegyiüzem volt, amely Kijev szerint robbanószereket gyárt az orosz haderőnek.

A támadásról felvételek jelentek meg: ezen annyi látható, hogy Krasznozavodszk térségében valami felrobbant, de nem látszik a vegyiüzem területén keletkezett kár.

Ukraine started using more powerful drones to destroy Russian factories.Krasnozavodsk, Moscow region pic.twitter.com/sNI6cuCZo7 https://t.co/sNI6cuCZo7