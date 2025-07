Váratlan fordulat: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Moszkva már a háború kezdete óta szenved el kisebb-nagyobb károkat katonai légibázisain, és azok környékén, mivel repülőgépeit – legyen szó vadászbombázókról, vagy épp stratégiai gépekről – főként a kifutópályák közelében, a szabadban tárolják.

Ukrajna emiatt rengeteg légicsapást – robotrepülőgépekkel, rakétákkal, drónokkal – hajtott végre a bázisok ellen, amely támadások sokszor méregdrága orosz harci gépek megsemmisülését, vagy kritikus megrongálódását eredményezték.

Az ukrán hadjárat „csúcsát” mindenképpen a Pókháló-hadművelet jelentette. Ebben a titkosszolgálat által szervezett akcióban a repülőtér közelébe csempészett drónok szabadon csaphattak le az orosz stratégiai bombázóflottára.

Orosz milbloggerek – főként a légierővel foglalkozó Helicopterpilot és Fighterbomber Telegram-csatorna szerkesztői – már az első csapásoktól kezdve követelték:

az orosz védelmi minisztérium építsen megfelelő, legalább a drónok ellen védelmet nyújtó hangárokat a légiflottának.

Russian airbases across the nation are now all receiving hangers. 3 years late, lol. pic.twitter.com/mtruBp73TY https://t.co/mtruBp73TY