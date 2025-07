A NATO közvetlen közelében záporoztak az orosz rakéták: a legfontosabb ukrán támaszpontokra mértek csapást

Az ukrán híroldalak beszámoltak arról, hogy a háború legeleje óta nem látott nagyságú támadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati részén található Luck városa ellen. Az orosz Mk.ru szerint a 2025-ös év eddig leginkább megtervezett műveletét hajtották végre, amely során nagy mennyiségű harci eszközzel csaptak le célpontokra a keleti Szumitól egészen a nyugati településekig. A lap azt is hozzáteszi, hogy

minden esetben gondosan kiválasztották, hogy milyen fegyverrel fognak támadást mérni a különböző területekre.

Az oroszok szerint a következő tálatokról tudnak beszámolni Luck városában: az ukrán hadiipar kulcsfontosságú gyárát találták el Kindzsal rakétával, valamint Gerány drónok is támadtak. A légierő gépeinek szervizelését végző üzemben súlyos károk estek, ezt egyelőre az ukrán források nem erősítették meg.

Just look at this. Russia launched 728 drones at Ukraine tonight — the most so far. The attacks are escalating. Russia grows bolder with every delay and every silence. pic.twitter.com/XyMChITM9e https://t.co/XyMChITM9e