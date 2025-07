Az elejétől a végéig átvizsgálták Oroszország szupermodern harci gépeit - Meglepő dolgokat találtak bennük

Az új vizsgálat szerint orosz Szuhoj Szu-34 és Szu-35Sz merevszárnyas harci gépekben több mint 1100 olyan mikroelektronikai alkatrész található, amelyeket 11 különböző, az oroszokat szankcionáló és saját exportjukat - állítólag - ellenőrző országban gyártottak.

A Független Korrupcióellenes Bizottság (NAKO) és a Nemzetközi Emberi Jogi Partnerség (IPHR) által végzett kutatás feltárta, hogy ezek a gépek - amelyek az orosz precíziós bombázások fő eszközei - jelentős mennyiségű nyugati technológiát tartalmaznak.

A vizsgálat során több mint 180 ezer vámszállítási nyilvántartást elemeztek, és 141 olyan nyugati vállalatot azonosítottak, amelyek termékei eljutottak az orosz katonai repülőgépekbe a nemzetközi szankciók ellenére.

Az Szu-34-esek esetén a NAKO 227 alkatrészt függetlenül is megerősített a katonai források által azonosított 228-ból.

Ezek az igazolt komponensek 59 vállalathoz köthetők nyolc országból, Jelentős amerikai túlsúllyal.

2/ Most components come from the US, but the supply chain spans Germany to Japan. Of 891 parts from 138 firms, 59% are under strict export controls. 36.3% of shipments were small-value (less than $10000), pointing at intermediaries and shell companies use to evade sanctions pic.twitter.com/q4pzbncood https://t.co/q4pzbncood