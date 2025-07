Beperelték Amerikát a COVID-oltások miatt, ezt nem teszik zsebre

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia, az Amerikai Orvosi Kollégium és más egészségügyi szervezetek hétfőn nyújtottak be keresetet az amerikai Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) ellen. A per Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter májusi utasítása miatt indult, amely

eltávolította a COVID-19 vakcinát az egészséges gyermekek és várandós nők számára ajánlott oltások listájáról.

A felperesek szerint Kennedy utasítása sérti a Közigazgatási Eljárási Törvényt (APA), mivel "önkényes" és "szeszélyes", valamint nem felel meg a jogszabályoknak. Az egészségügyi szervezetek érvelése szerint az utasítás azért önkényes, mert Kennedy nem magyarázta meg döntésének indokait, és

nem azonosította azt a tudományos hátteret vagy bizonyítékot, amely az utasítás kiadására késztette.

A második vádpont szerint az utasítás nem felel meg a törvénynek, mert "ellentmond" a Kongresszus által létrehozott oltási rendszernek. A csoport szerint az utasítás ellentétes a Kongresszus azon szándékával, hogy "a miniszterhez hasonló politikai kinevezettek" ne "avatkozzanak bele a CDC immunizációs menetrendjébe".

A felperesek továbbá azt állítják, hogy az utasítás "hátrányosan befolyásolta az orvos-beteg kapcsolatot", mivel "félretájékoztatást, bizonytalanságot és zavart okozott ebben a kapcsolatban". Figyelmeztetnek, hogy az utasítás "az oltási arányok csökkenéséhez, a fertőzések terjedésének növekedéséhez, hosszan tartó betegségekhez és végső soron várandós nők, meg nem született gyermekek és minden gyermek halálához vezethet – olyan halálesetekhez, amelyeket meg lehetett volna előzni".

A szervezetek kérik, hogy nyilvánítsák törvénytelennek az utasítást, és állítsák vissza a COVID-19 vakcinára vonatkozó ajánlásokat várandós nők és egészséges gyermekek számára. A csoport emellett kérte, hogy a bíróság tiltsa meg az alpereseknek az utasítás végrehajtását.

Idén április elején a HHS és Kennedy miniszter egy másik per alpereseiként is szerepeltek, amelyet demokrata ügyészek nyújtottak be. Az a kereset azt állította, hogy 11 milliárd dollárnyi közegészségügyi finanszírozás váratlan megszüntetése törvénytelen és káros. Májusban egy szövetségi bíró előzetes végzést adott ki a potenciális finanszírozási visszalépések ellen.

