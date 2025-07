Egyre jobban eldurvul Kijev vitája a nagyhatalommal: ki akarták fülelni a Neptune rakéták titkait, de lebuktak

Egyáltalán nem jelent meglepetést, hogy a háborútól függetlenül is állandóan zajlanak a kémjátszmák a különböző hatalmak között, nagyjából közismert tény, hogy a legtöbb katonai titokra nagyon is vevők a hadiipari szereplők. Nincs most ez másképpen Ukrajnában sem, ahol ráadásul folyamatosan bukkannak elő az újabbnál újabb technológiai megoldások, ezek közé tartozik a Neptune rakéta is. Az SZBU kiderítette, hogy a két gyanúsított szorosan kapcsolódik Ukrajnához:

SBU Detains Chinese Spies Attempting to Smuggle Neptune Missile Technology
Kyiv, Ukraine — The Counterintelligence Department of the Security Service of Ukraine (SBU) has detained two citizens of the People's Republic of China in Kyiv who were attempting to illegally export…