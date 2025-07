Komoly problémák vannak a világ legnagyobb hadihajójával - Évtizedek óta nem fordult elő ilyen az Egyesült Államokkal

A világ legnagyobb hadihajó-típusának, a Gerald R. Ford-osztályú repülőgép-hordozónak második hajója, az USS John F. Kennedy átadásában két év csúszás keletkezett. Ennek oka a szakember- és alkatrészhiány, azonban így az Amerikai Egyesült Államoknak évtizedek óta először be kell érnie "mindössze" 10 hordozóval, tekintve, hogy jövőre leszerelik az USS Nimitzet - közölte az U.S. Naval Institute

A legújabb amerikai atommeghajtású repülőgép-hordozó, az USS John F. Kennedy (CVN-79) átadása 2027 márciusára tolódik, ami két év csúszást jelent az eredeti tervekhez képest.

Mivel az USS Nimitz (CVN-68), a flotta legidősebb, 50 éves repülőgép-hordozója jövő májusban leszerel, így a késedelem miatt az amerikai haditengerészet egy éven keresztül csak tíz hordozóval fog rendelkezni.

ilyen évtizedek óta nem fordult elő az Egyesült Államokkal.

A késés fő oka a fejlett fékezőrendszer (Advanced Arresting Gear) tanúsítási folyamatának elhúzódása, valamint a lőszerliftek (Advanced Weapons Elevator) körüli további munkálatok. Mindkét technológia új elem a Ford-osztályú hordozókon.

A haditengerészet szóvivője szerint keresik a lehetőségeket, hogy minél hamarabb hadrendbe állíthassák a hordozót. A Gerald R. Ford-osztályú osztályú hajókat építő HII Newport News Shipbuilding vállalat közölte, hogy levonták a megfelelő tanulságokat, és azokat alkalmazzák majd az USS Enterprise és a USS Doris Miller építésekor.

A Kennedy építése során már korábban is előfordultak késések. A haditengerészet először 2024 júniusáról 2025-re tolta ki az átadás dátumát. A testvérhajó, a USS Enterprise is egy éves csúszásban van. A késés okai között szerepelnek anyag- és alkatrészellátási problémák, valamint a felkészült szakemberek hiánya is.

Az amerikai haditengerészet jelezte már: felülvizsgálják az elöregedő repülőgép-hordozók rotációs ütemtervét, hogy minimalizálják a hadihajók számának csökkenésének következményeit.

Címlapkép forrása: Portfolio