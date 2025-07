Támadásba lendülne az ukrán hadsereg, hatalmas katlan kezd kialakulni a Donbaszban – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az ukrán haderőnek azon kell dolgoznia, hogy visszaállítsa pozícióit Oroszország Belgorod és Kurszk megyéiben az „aktív védelem” jegyében – írta ki Facebook -oldalára Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő parancsnoka. Ukrajnának már csak egyetlen jelentős erődvárosa maradt Donyeck megyében, amely egyben a keleti védvonal utolsó bástyája is, Kosztjantinivka. Oroszország a félig-meddig bekerített nagyváros elfoglalására készül, míg Ukrajna egyre súlyosabb gondokkal néz szembe - számolt be helyszíni riportban a The New York Times . Az ukrajnai eseményeket a nyílt forráskódú (OSINT) adatok alapján a háború kezdete óta követő Ukraine Control Map tett közzé egy felvételt az elmúlt egy év eseményeiről Kosztjantinivka környékéről, ahol katlan kezd kialakulni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.