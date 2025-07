Valósággal berobbant az orosz hadiipar: titkos támogatást kap Moszkva a nagyhatalomtól

Oroszország már most megháromszorozta a 2025-re tervezett dróngyártási volumenét, jelentette be Mihajil Misusztyin orosz miniszterelnök, aki a növekedést a gyártóknak és innovációs cégeknek nyújtott nagyobb állami támogatásnak tulajdonította - írta meg a Kyiv Post

Az amerikai Institute for the Study of War elemzőház (ISW) kutatói szerint a megnövekedett orosz nagy hatótávolságú dróngyártás teszi lehetővé Oroszország számára az ukrajnai civil célpontok elleni éjszakai támadások fokozását. Az orosz erők emellett a Sahed-típusú drónokat az ukrán frontvonalak elleni csapásokba is integrálták. Az elemzők kiemelték, hogy a gyártásban kulcsfontosságú szerepet játszik a Kínából érkező mérnöki szaktudás, és megjegyezték, hogy kínai gyártású alkatrészeket találtak ezekben a pilóta nélküli repülőgépekben.

Az ukrajnai Frontelligence Insight szerint az orosz erők összesen 28 743 Sahed-drónt indítottak Ukrajna teljes körű inváziója óta, és ennek 10 százalékát (2 736 drónt) csak 2025 júniusában. A szervezet számításai szerint Oroszország 2025 februárja és áprilisa között naponta átlagosan 60,5 Gerány drónt gyártott, ami havi körülbelül 1 850 drónt jelent. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok kedden bejelentette, hogy

az orosz erők 1,6-szor több rakétát és drónt indítottak Ukrajna ellen 2025 júniusában, mint az előző hónapban.

A Bloomberg szerint egy 2023 májusában Kínába látogató orosz delegáció közös vállalkozást hozott létre egy kínai egyetemmel, létrehozva az Aero-HIT dróngyártó létesítményt Habarovszkban. Az Aero-HIT a múlt hónapban 7,1 milliárd rubeles (körülbelül 90 millió dolláros) finanszírozási kérelmet nyújtott be az orosz Védelmi Minisztériumhoz. A létesítmény várhatóan havi 10 000 drón gyártására lesz képes 2025-ben, és tervezi e szám növelését az év folyamán. A Bloomberg szerint az Aero-HIT kínai mérnökökkel való kapcsolata kulcsfontosságú a "Velesz" FPV-drón nagy mennyiségű gyártásához, amelyet az orosz erők jelentős mértékben használnak a herszoni régióban.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) a Radio Svobodának nyilatkozva közölte, hogy az orosz gyártású Gerány típusú drónok alkatrészeinek 60-65 százaléka kínai eredetű. Az ukrán biztonsági szolgálat (SzBU) szintén jelentette, hogy a fővárosban talált Gerány drón maradványaiban a kínai Suzhou Ecod Precision Manufacturing Company által gyártott alkatrészeket találtak. Szerhij "Flash" Beszkresztnov elektronikai és rádióelektronikai hadviselési szakértő kedden arról számolt be, hogy az ukrán erők új típusú kínai wifi-routert figyeltek meg az orosz Gerbera drónokra telepített rádiómodemeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images