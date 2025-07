Zavar az erőben: alig páran tudták, mire készülnek Amerikában Ukrajnával, máris fordul a kocka

Múlt héten röppentek fel azok az információk, hogy az Egyesült Államok hirtelen úgy határozott, hogy leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat. A döntés kiemelten egy területen okozott súlyos problémákat, a kelet-európai ország ugyanis kifejezetten az amerikai Patriot légvédelmi rendszerre támaszkodik, az ehhez gyártott rakéták pedig kulcsfontosságúak a támadó orosz rakéták és drónok ellen. A döntésről viszont a hírek szerint egyedül Hegseth határozott, ez pedig zavart okozott a Fehér Házban, mivel hozzájuk nem jutottak el ezek az információk. A CNN szerint Donald Trump elnököt, és Keith Kellogg különmegbízottat sem tájékoztatta a lépésről, valamint Marco Rubio külügyminiszter is a sajtóból értesült a húzásról.

Nem ez az első alkalom, hogy a védelmi miniszter egyéni akcióba kezd Ukrajna kárára, legutóbb február legvégén, egy ordítozásig fajuló „találkozó” után ugyanígy határozott, akkor az Egyesült Államok hamar visszatáncolt. A Fehér Ház reakciója most is megismétlődni látszik, újra szállítanának fegyvereket Ukrajnának. Donald Trump ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is megerősítette egy telefonbeszélgetés során.

A Patriot légvédelmi rakétákkal azonban akad némi probléma az Egyesült Államokban, mivel a raktárkészlet alaposan leapadt, mindössze a tervezett ennyiség töredéke áll rendelkezésre a raktárakban, ezért nagyon fel kell pörgetni az elfogórakéták gyártását. Hegseth ebben Elbridge Colbyra, a Pentagon politikai vezetőjének ajánlására támaszkodott, aki a stratégiai készletek súlyos kimerülését jelentette. Az információkat aztán átadta Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettesnek, aki jóváhagyta a döntést, mivel kétségek merültek fel a megfelelő sebességű visszapótlással kapcsolatban.

A cikk azt is említi, hogy az amerikai kongresszusi munkatársak egyelőre nem kaptak arról értesítést, hogy súlyosan kimerültek volna a készletek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images