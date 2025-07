Akkora sikert aratott a köztudatba berobbanó német csúcsfegyver, hogy fél Európa kilincsel az új verzióért

A Helsing vállalat 2024 végén bemutatott HX-2 Strike drónját jelenleg a német fegyveres erők, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság és más európai országok is tesztelik – írta meg a német szaklap, a hartpunkt

A bejelentést Simon Brünjes, a Helsing értékesítési alelnöke tette a média képviselői előtt, állítását videókkal is alátámasztotta.

A vállalat egyelőre nem kapott megrendeléseket, de

Németország, Nagy-Britannia és Franciaország, valamint több, meg nem nevezett ország is teszteli a HX-2-t.

Brünjes azt is elárulta a Bundeswehr év végéig befejezi a teszteket, és beszerzési döntést is hozhat. Ennek apropóján kifejtette, a német haderő kiemelt prioritásként kezeli a HX-2-t.

Nyilatkozata szerint a decemberben bemutatott drón első ukrajnai bevetésére is hamarosan sor kerülhet, az első példányokat már átadták Ukrajnának minősítési célokra. Ez a folyamat néhány héten belül befejeződhet.

A Helsing a HX-2-t Európa válaszának tekinti az orosz Lancetre, amelyet a vállalat – és szakértők is - nagyon hatékony eszköznek tartanak. Oroszország Lancet családja volt ez első, csatatéren, páncélozott harci eszközök ellen is jól használható, nagy mennyiségben bevetett csapásmérő drón.

A Helsing célja a HX-2-vel az, hogy ne csak erősebb, hanem olcsóbb is legyen, mint a Lancet. Ukrajna állítólag "nagyon gazdaságosnak" minősítette a német drónt. Brünjes szerint a Helsing jelenleg havi 450 darab HX-2-t képes előállítani, ez viszont megfelelő személyzet felvételével 1000 darabra bővíthető. A vállalat, megrendelések esetén egy második gyárt is tervez építeni, így a havi termelés akár 2500-ig is felszökhet.

A Helsing cég a HF-1-es drónjával robbant be a köztudatba, de míg az egy ukrán-német fejlesztés volt, a HX-2 már kizárólag német know-howra épül. HF-1-esből már közel 2 ezer darabot adtak át Ukrajnának, amiket állítólag nagy sikerrel alkalmaztak Kijev erői a frontvonalon. Brünjes szerint a HF-1-gyel szerzett tapasztalatokat a HX-2 hardveres kialakításába is beépítették.

