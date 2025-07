Elképesztő történet: fogta az ukrán katona a páncélost, és egész egyszerűen hazadübörgött vele

A Szumi kerületi bíróság bűnösnek találta dezertálás és katonai felszerelés lopásának vádjában és 7 év szabadságvesztésre ítélte az egykori ukrán katonát.

A nyomozás szerint a sofőrként szolgáló ukrán katona 2025 januárjában egész egyszerűen fogott egy páncélozott szállító harcjárművet, egész pontosan egy francia VAB-ot, és tankolás címszóval elhagyta az egységét.

And from the local Ukrainian news - a Ukrainian trooper was sentenced to 7 years in prison after he decided to steal a French VAB APC from the frontline in Sumy Oblast. He drove it all the way to his home in Poltava. pic.twitter.com/cX5gqE7Qam https://t.co/cX5gqE7Qam