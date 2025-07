Lerántotta a leplet Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos terveiről Kellogg tábornok

Kellogg hangsúlyozta, hogy az USA támogatja az Ukrajnába irányuló nagyszabású beruházásokat egy stabil fegyverszünet elérése után, de kiemelte, hogy a helyreállítás nem csupán pénzügyi kérdés.

Elengedhetetlen, hogy az ellenségeskedések teljes beszüntetését azonnal átfogó újjáépítési erőfeszítés kövesse Ukrajnában"

- fogalmazott a különmegbízott, aki leszögezte, hogy hivatalos amerikai álláspontot képvisel.

Az Egyesült Államok elismeri, hogy Ukrajna újjáépítése hatalmas, mégis kritikus fontosságú feladat lesz, amely hatással lesz a tágabb európai régióra is. Azt is felismerjük, hogy Ukrajna rekonstrukciója jóval túlmutat az ország fizikai infrastruktúrájának újjáépítésén, mivel a háború társadalmi és gazdasági hatásainak kezelését is magában foglalja"

- mondta.

Az amerikai prioritások között szerepel az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek hazatérésének követelése is.

Ez magában foglalja az összes ukrán menekült biztonságos visszatérését, valamint az illegálisan elrabolt ukrán gyermekek visszaszolgáltatását"

- emelte ki Kellogg.

A különmegbízott hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők veteránjainak támogatást kell kapniuk a társadalomba való teljes reintegrációhoz, valamint "átfogó aknamentesítési műveletekre" lesz szükség.

Gazdasági szempontból... a befektetőknek bizalomra és biztosítékokra van szükségük arra vonatkozóan, hogy bármilyen békemegállapodás hosszú távú biztonságot nyújt. Ezért a béke biztosítására irányuló erőfeszítéseink nem csupán egy ideiglenes tűzszünet elérésére irányulnak"

- zárta gondolatait.