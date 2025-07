Megrázó számok érkeztek: kiderült, milyen áron akarja Putyin lezárni a háborút

Oroszország napi vesztesége magasabb, mint a háború bármely korábbi szakaszában, miközben Putyin a nyári offenzívával próbál győzelmet kicsikarni Ukrajnával szemben - számolt be a The Economist

Az Ukrajnában fogságba esett orosz tisztek állítólag arról számoltak be, hogy a nyári offenzívát az "utolsó nagy támadásként" mutatták be nekik. Vlagyimir Putyin elnök az idei offenzívával igyekszik egyszer és mindenkorra lezárni a háborút - beszámolók szerint bármilyen áron.

A The Economist friss modellezése szerint

az orosz napi halálozási arány magasabb lehet, mint a konfliktus bármely korábbi időszakában.

Az elemzést műholdas adatok és a frontvonalak változásainak elemzése alapján alkották meg, figyelembe véve a kutatók korábbi, több mint 200 hitelesnek tekintett becslését. Hivatalos veszteség-adatok továbbra sem állnak rendelkezésre.

Az Economist modelljei szerint Oroszország a háború kezdete óta 900 ezer és 1,3 millió közötti emberállományt vesztett el, ebből 190-350 ezer fő lehet a halálos áldozat. A májusban kezdődött offenzíva eddig körülbelül 31 ezer orosz katona életét követelhette.

Ukrajna esetében kevesebb adat áll rendelkezésre, de az UALosses weboldal katalógusa alapján 73-140 ezer ukrán katona halhatott meg a háború kezdete óta.

Az orosz előrenyomulás jelenlegi üteme az elmúlt két év egyik leggyorsabb tempója, ez pedig - a modelljük szerint - arányait tekintve is a legmagasabb emberi veszteségeket takarhatja.

Bár Ukrajnában is egyre több nehézség üti fel a fejét, a frontvonalon továbbra is erőteljes ellenállást tanúsít - a jelenlegi offenzíva is nagyjából napi 15 négyzetkilométert jelent Oroszország számára.

Az Economist szerint minden egyes halott katonára mindössze 0,038 elfoglalt négyzetkilométer jutott.

A portál az is hozzátette, hogy az elmúlt 30 nap leggyorsabb tempójával is - szigorúan matematikai elveket figyelembe véve - legalább 89 évbe telne elfoglalni Ukrajna egész területét. Moszkva minimális célkitűzései - Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja - teljes meghódítása pedig 2029 végére lehetne reális.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images