Brutális légitámadást indított Oroszország: hullottak a FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat

OSINT-elemzők közel 700 új bombakrátert azonosítottak Kosztantyinivka és Pokrovszk között, a második ukrán védvonal közelében, műholdfelvételek segítségével.

A térképen feltüntetett légicsapások – amelyek kereken egy hónap alatt történtek meg, a rögzítés június 11. - július 11. közötti időszakot ölelik fel – azt jelzik, hogy Oroszország északnyugati-nyugati irányban igyekszik törni előre, hogy bekerítse Pokovszkot.

Az új légicsapások zöme a front kicsi, nagyjából 40 kilométeres sávjában keletkezett, főként ukrán állások közelében található mezőkön és erdősávokban.

Analysing where those airstrikes are falling, we can understand what is russian objective. I can say it, this summer, Russia will try to cut the Dobropilla-Pokrovsk road and furthur encircle the city from the north. pic.twitter.com/oLCV7IDhch https://t.co/oLCV7IDhch