Tombol a Fehér Ház: hiába a történelmi győzelem, mégis mehet a levesbe Trump drasztikus lépése

Egy New Hampshire-i szövetségi kerületi bíró jóváhagyta az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) bevándorló szülők és gyermekeik nevében benyújtott csoportos keresetét, és ideiglenesen felfüggesztette az elnöki rendelet hatályba lépését.

A döntés mintegy két héttel azután született, hogy

a legfelsőbb bíróság konzervatív többsége korlátozta a kerületi bírók azon hatáskörét, amely az országos hatályú felfüggesztő végzések kiadására vonatkozik,

ezzel kitágítva a Fehér Ház mozgásterét és megszüntetve a Donald Trump elnöki hatalmát eddig számottevően limitáló gyakorlatot. A legfelsőbb bíróság precedens értékű ítélete, melyről itt számoltunk be részletesen, azonban továbbra is lehetővé teszi az országos hatályú végzéseket egy csoportos perindítás (class action lawsuit) jóváhagyását követően. Ez pontosan így történt most New Hampshire-ben, a republikánus George W. Bush által kinevezett Joseph Laplante a csúcsbíróság határozatának megfelelően döntött csoportos eljárás keretében.

Az előzetes végzésról szóló döntés nem okozott fejtörést a bíróságnak

- mondta Laplante, hozzátve: "Az amerikai állampolgárságtól való megfosztás és a régóta fennálló politikai gyakorlat hirtelen megváltoztatása [...] helyrehozhatatlan kár." Laplante szerint az amerikai állampolgárság "a legnagyobb kiváltság, ami a világon létezik".

A bíróság hét napot adott a Trump-kormányzatnak a fellebbezésre, addig elnapolta a felfüggesztés hatályba lépését.

A CNN azt írja, a Fehér Ház a felfüggesztő határozatot "jogellenes kísérletnek" nevezte arra, hogy "megkerüljék a legfelsőbb bíróság egyértelmű utasítását az univerzális végzések ellen".

Ez a bírói döntés figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot azzal, hogy visszaél a csoportos keresetek jováhagyási eljárásával. A Trump-kormányzat határozottan harcolni fog ezeknek a szélhámos kerületi bírák kísérletei ellen, hogy megakadályozzák azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtására Trump elnököt megválasztották

- fogalmazott közleményében Harrison Fields, a Fehér Ház szóvivője.

A születési jogon járó állampolgárság korlátozása Trump egyik első intézkedése volt hivatalba lépésekor. Az amerikai elnök január 20-án arra utasította a szövetségi kormányzat szerveit, hogy

NE ISMERJÉK EL AZON AMERIKAI FÖLDÖN SZÜLETETT GYERMEKEK ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁT, AKIKNEK EGYIK SZÜLŐJE SEM AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR VAGY NEM RENDELKEZIK ZÖLDKÁRTYÁVAL

– azaz a szülők vagy illegális bevándorlók, vagy törvényesen, de csupán munkavállalási, diák- vagy turistavízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban.

A felperesek szerint a rendelet alkotmányellenes, mivel az amerikai alkotmány XIV. kiegészítése kimondja, hogy "az Egyesült Államokban született, vagy később ott állampolgárságot nyert személy, aki ennek következtében az Egyesült Államok fennhatósága alá esik, a lakhelye szerinti állam, és az Egyesült Államok állampolgára."

A legfelsőbb bíróság döntését követően a rendelet július 27-én lépett volna hatályba, ha nem támadták volna meg azt.

Címlapkép forrása: MTI