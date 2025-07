Visszatérhet a halottnak hitt pusztító vírus: megkongatták a vészharangot

Az Egyesült Államokban idén már 1288 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel, ami a legmagasabb érték több mint három évtizede. Csak Texas államban, amely a járvány epicentrumának tekinthető, 753 ember fertőződött meg.

In 2000, we declared measles eliminated in the US. Now, 2025 already has the highest number of cases since 1992.This is the opposite of progress. pic.twitter.com/AC95I6Vvmt https://t.co/AC95I6Vvmt