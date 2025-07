Videó jött a London melletti repülőgép-balesetről: súlyosnak tűnik a helyzet

Az essexi rendőrség közleménye ma délután földbe csapódott egy Beech B200 Super King Air típusú repülőgép, nem megerősített információk szerint egy holland cégé volt.

Még mindig nem tudni, hányan lehetettek a gépen, illetve, hogy túlélték-e a balesetet.

Helyszíni felvételek alapján valószínűleg hatalmas robbanás történt, majd jelentős méretű füstfelhő lepte el a repteret. Emiatt a délutánra tervezett járatok egy részét le is állították.

Footage showing a massive fireball erupting within the last hour from London Southend Airport, after a small plane, believed to be Beechcraft Super King Air with an unknown number of souls onboard flown by Zeusch Aviation, a Dutch aerial services operator providing transplant,… pic.twitter.com/seGcCRzxgm https://t.co/seGcCRzxgm