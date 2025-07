Friss felvételek érkeztek a lebombázott amerikai légibázisról – Komoly károk látszódnak rajta

A közösségi médiában – főként Irán-barát fiókok körében - kezdtek terjedni a helyszíni felvételek arról a megsemmisített kommunikációs állomásról, amely kilövését pár nappal korábban már műholdfelvételek megerősítettek.

The Communication Dome (MET) that was destroyed by Iran during a Ballistic Missile attack on Al Udeid Air Base in Qatar. https://t.co/z5VGEFRp1b pic.twitter.com/Cwo6woJyHV https://t.co/z5VGEFRp1b