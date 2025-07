Masszív fegyverszállítmányt kaphat Ukrajna Trumptól, orosz földön folytatódhat a háború - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Portfolio 2025. július 14. 09:07

Donald Trump elnök ma várhatóan bejelenti első Ukrajnának biztosított fegyverszállítmányát, ez az Axios forrásai szerint lehet, hogy olyan rakétákat is tartalmaz majd, melyek akár Moszkvát is el tudják majd érni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy most megteremtik a körülményeket ahhoz, hogy Oroszország területén folytatódjon a háború. Az orosz hadsereg Kupjanszk bekerítésén dolgozik, közben nagy erőkkel támadnak Szumiban és a pokrovszki térségben is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.