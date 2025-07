Sikeres volt a leválás - Kapu Tibor úton van hazafelé!

A SpaceX Dragon esetén teljesen automatizált módon zajló leválási műveletet követően több szakaszban zajlik majd az űrhajósok hazaérkezése. A SpaceX videója szerint a Dragon többször is begyújtja majd a hajtóműveit, hogy túlléphessen az ISS közvetlen környezetét biztonságban tartó zónákon.

Ezeket követően a kapszula megkezdi a keringési magasságának fokozatos csökkentését, amelyet követően a Dragon alsó modulja leválik, és még a legénység előtt az óceánban landol majd. A Grace űrkapszula az atmoszférában visszatérve gyorsulni és melegedni kezd majd, amelytől a szerkezet hőpajzsai tartják biztonságban az asztronautákat.

A landolás előtt a Kapu Tiborék űrhajója kinyitja majd az ejtőernyőit, majd a tervek szerint holnap 11:30 magasságában landol a Csendes-óceánban.

The spacecraft will now execute a series of departure burns to move away from the @Space_Station. Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splash down in ~22.5 hours off the coast of California pic.twitter.com/5Wmqr3f63Z https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw