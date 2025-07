A legrosszabb pillanatban követhetett el szarvashibát Trump jobbkeze: komolyan gyengült a hírszerzés

A Trump-adminisztráció alatt végrehajtott elbocsátások a külügyminisztérium hírszerzési osztályán érintették az Oroszországgal és Ukrajnával foglalkozó vezető elemzőket is, éppen akkor, amikor az elnök új béketervet jelentett be a két ország közötti konfliktus rendezésére - jelentette a New York Times

A múlt héten elbocsátott mintegy 1350 külügyminisztériumi munkatárs között több, a hírszerzési irodában (Bureau of Intelligence and Research, INR) dolgozó vezető elemző is volt, köztük Oroszországra és Ukrajnára specializálódott szakértők. Az elbocsátások éppen akkor történtek, amikor Trump elnök hétfőn új tervet jelentett be Ukrajna felfegyverzésére és Oroszország elleni gazdasági szankciókkal fenyegetett, amennyiben nem egyeznek bele a tűzszünetbe.

Az INR nem foglalkoztat kémeket és nem végez saját megfigyeléseket, hanem elemzéseket készít a világeseményekről az amerikai diplomácia támogatására. Bár nem ismert pontosan, hány hírszerzési elemzőt bocsátottak el pénteken, az irodán belül két részleg összevonása után is maradnak Oroszországra és Ukrajnára fókuszáló munkatársak. Ellen McCarthy, aki Trump első elnöksége alatt két évig vezette az irodát, „rövidlátónak” nevezte a létszámcsökkentést. LinkedIn-bejegyzésében hangsúlyozta:

Ez nem csak munkahelyekről szól, hanem egy kritikus képesség gyengítéséről pontosan a legrosszabb időben. A világ komplexebb, volatilisebb és összekapcsoltabb, mint valaha.

A leépítések Marco Rubio külügyminiszter átszervezési tervének részét képezik, amelyet a miniszter a bürokrácia, a tehetetlenség és a „radikális ideológia” csökkentésére irányuló intézkedésként jellemzett. A külügyminisztérium nem adott konkrét indoklást a hírszerzési részleg átszervezésére. Közleményükben azt állították, hogy a változtatások hatékonyabbá és rugalmasabbá teszik az irodát az alapvető funkciók veszélyeztetése nélkül, és az ezzel ellentétes állításokat „alaptalan politikai támadásoknak” minősítették.

Az INR különösen mély szaktudással rendelkező szakértőiről és a konszenzus megkérdőjelezésére való hajlandóságáról ismert. 2002-ben például, amikor az Egyesült Államok az iraki invázióról vitázott, a szervezet ellentmondott annak a nemzeti hírszerzési értékelésnek, amely szerint Irak újraindítja nukleáris fegyverkezési programját – és ez az ellenvélemény később helyesnek bizonyult. McCarthy szerint az iroda az amerikai hírszerzési közösség egyik legkisebb, de legmegbízhatóbb ága, amelyet „mély szakértelem, nem politizált elemzés és hosszú intézményi emlékezet” jellemez. Amikor 2019-ben átvette az iroda vezetését, a személyzet létszáma kevesebb volt mint 300 fő – töredéke más hírszerzési ügynökségekének.

A Kongresszusnak küldött értesítés szerint

Rubio átszervezése több irodát bezár vagy összevon az INR-en belül.

Az európai elemzéssel, valamint az Oroszországgal és Eurázsiával foglalkozó irodákat egy új, Európával és Oroszországgal foglalkozó elemzői irodába vonják össze. Az elbocsátások és az átszervezési terv két kongresszusi meghallgatás témája is ezen a héten. A keddi képviselőházi meghallgatáson a demokraták felháborodtak Rubio leépítései miatt. Gregory W. Meeks képviselő, a bizottság vezető demokratája nyitóbeszédében kijelentette, hogy Rubio „kibelezi azokat az intézményeket, amelyekre támaszkodunk” a globális fenyegetések, mint például a Kínával való verseny és az orosz agresszió kezelésében.

