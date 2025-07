Pofonegyszerű megoldást talált Ukrajna Moszkva gyilkos szuperfegyverei ellen

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Kijevben új éjszakai rituálé alakult ki: éjfélkor az anyák kempingfelszereléssel és gyermekeikkel a legközelebbi metróállomásra sietnek, hogy néhány órát alhassanak, miközben Oroszország gyilkos drónokkal bombázza a lakóépületeket. Mások a fürdőszobában keresnek menedéket, bár közvetlen találat esetén ez sem nyújt biztonságot. Az iráni tervezésű Sahed-drónok zümmögő hangja jellegzetes, végső zuhanásuk során pedig olyan gyorsak, hogy a rakétákkal nehéz elfogni őket. Ukrajna most egy olyan rejtély megoldásán dolgozik, amire még senki sem talált választ:

hogyan lehet védekezni az olcsó, tömeggyártott drónok rajai ellen, ha az elfogásukhoz szükséges rakéták tízszer drágábbak.

Oroszország azt állítja, hamarosan éjszakánként akár 1000 darab, egyenként 35 ezer dolláros Sahed-drónt indíthat. Ezek már túl fejlettek ahhoz, hogy géppuskatűzzel le lehessen lőni őket, és túl magasan repülnek a mobil légvédelmi rendszerek számára. A Nyugat nem tud elegendő elfogó rakétát gyártani ilyen mennyiségben, és még ha tudna is, a költségek megfizethetetlenek lennének. Zelenszkij elnök a múlt héten Rómában jelentette be, hogy az ukrán mérnökök megtalálták a megoldást: olyan technológiát fejlesztettek ki, amellyel olcsón lehet vadászni ezekre a drónokra.

Mindent le fogunk lőni. A tudósok és mérnökök megtalálták a megoldást. Ez a kulcs. Pénzre van szükségünk, és elő fogjuk teremteni

- mondta az ukrán elnök.

Oroszország 2025-re évi 1,4 millió drón gyártását tűzte ki célul – tízszer annyit, mint 2023-ban. A tatársztáni Alabuga létesítményben 2025 nyaráig 6000 drónt terveznek építeni iráni tervek és nyugati elektronikai alkatrészek felhasználásával, amelyek valahogy átjutnak a szankciókon. A terv működik: Oroszország ötszörösére növelte Sahedek használatát a 2024 szeptemberi heti 200 indításról 2025 márciusára heti több mint 1000-re. Szakértők szerint Moszkva 2025 végére napi 1000 ilyen drónt is indíthat. A továbbfejlesztett változatok ráadásul veszélyesebbek az eredetieknél. Az orosz mérnökök átprogramozták őket, hogy 2800 méter magasságban közelítsenek – a mobil légvédelem hatótávolságán kívül –, majd 600 km/órás sebességgel zuhanjanak célpontjaikra, miközben 90 kilogrammos robbanófejet szállítanak, ami kétszerese az eredeti hasznos tehernek.

Az áttörést Ukrajna decentralizált innovációs ökoszisztémája hozta meg. Tizenhat vállalat fejlesztett ki elfogó drónokat, amelyek darabonként mindössze 1000 dollárba kerülnek – ez töredéke a nyugati rakéták költségének. A költségvetési Сsajka ára mindössze 950 dollár, míg a Sky Defenders ZigZag elfogója 128 000 UAH 3000 dollár, ami még mindig jelentősen olcsóbb, mint a 430 000 dolláros IRIS-T rakéták.

Az ukrán elfogók optimális körülmények között 70%-os megsemmisítési arányt értek el a Sahedekkel szemben

– ez közel kétszerese a hagyományos mobil tűzcsoportok 35-40%-os sikerességének. 2025 márciusáig több mint 100 támadó drónt semmisítettek meg ukrán elfogó eszközökkel. A "Clean Sky" program a tesztidőszak alatt 550 orosz drónt fogott el, egy figyelemre méltó éjszakai művelet során pedig 33 ellenséges repülőgépet semmisített meg.

Ukrajna megközelítése az izraeli Vaskupola koncepció költséghatékony változatát hozza létre. Míg a Vaskupola 40-100 ezer dolláros elfogó rakétákat használ olcsó rakéták ellen, Ukrajna 1000-5000 dolláros elfogó drónokat vet be a 35 ezer dolláros Sahedek ellen. A kihívások azonban jelentősek. Az operátorok kiképzése hat hónapot vesz igénybe, és Ukrajnának kevés kiképzőközpontja van. Valós harci körülmények között gyakran több kísérletre van szükség egy Sahed lelövéséhez – akár öt elfogó is kellhet egyetlen sikeres megsemmisítéshez, ami hirtelen 10-25 ezer dollárra növeli a költségeket. Az időjárás továbbra is komoly ellenség: az eső és a hó jelentősen rontja a teljesítményt, a nedvesség károsítja az elektronikus alkatrészeket. Az erős szél befolyásolja a repülési stabilitást, míg a hideg hőmérséklet akár 50%-kal is csökkentheti az akkumulátor teljesítményét. A sikerráta az optimális körülmények között elért 70%-ról 20-30%-ra csökken, ha beleszámítjuk a megszakított küldetéseket is. A jelenlegi telepítés csak a frontvonal régióit és Kijevet fedi le, így olyan nagyvárosok, mint Harkiv, Odessza és Zaporizzsja továbbra is sebezhetőek maradtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images