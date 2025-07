Felvonultak a katonák a szigeten, a világ egyik legerősebb katonai hatalmának támadására készülnek

A napokban tartják a vitatott hovatartozású Tajvan szigetén az éves Han Kuang hadgyakorlatot. Idén a légvédelmi szirénák is megszólaltak, hogy Kína éles támadását szimulálják ezzel.

Valósággal elárasztották a felvételek a közösségi médiát, amelyben a tajpeji metróvonalon teljes harci felszerelésben utaznak a tajvani katonák, majd kiszállva elkezdenek rohanni az egyik irányba. A másik videón a nagyváros egyik forgalmas csomópontja szinte kiürül, csak 1-2 személygépjármű közlekedik rajta, miközben egy hatósági személy leterelik a sofőröket az út szélére. A háttérben közben hangosan szól a légitámadásra figyelmeztető sziréna. Ezek a képek annyira valóságosnak tűnnek, hogy készülhettek volna akár éles helyzetben is, viszont egyelőre erről még nincs szó: Tajvanban Kína katonai invázióját szimulálják.

[VIDEO]A four-day drill aimed at testing urban resilience and raising public awareness of emergency response measures took place in Taipei early Thursday afternoon. pic.twitter.com/bddNZGQQnm https://t.co/bddNZGQQnm — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) July 17, 2025

Taiwan Uses Metro for Missile Troop MovementTaiwan’s military practice urban combat and transporting munitions through subway.The subway offers a hardened route in case of a Chinese invasion, especially if surface routes are hit. pic.twitter.com/q1nagOSZQN https://t.co/q1nagOSZQN — Clash Report (@clashreport) July 15, 2025

A civil lakosságot is érintő manőverek egy pillanatig sem hagynak kétséget, hogy

egy esetleges támadás nem távol a városoktól, valami kietlen csatamezőn fog eldőlni, hanem a legsűrűbben lakott nagyvárosok is érintettek lesznek.

A kormányzat emiatt fontosnak tartja, hogy mindenki tisztában legyen mi a teendő egy esetleges támadás esetén, valamint tisztában legyen a legközelebbi óvóhellyel. Az Eurasian Times jelentése szerint Tajpej ezekkel az Egyesült Államoknak is szeretné megmutatni, hogy mennyire komolyan veszik a védelmi szempontokat. A szigeten kulcsfontosságú Washington támogatása, mivel a nyugati nagyhatalom a legnagyobb támogatójuk, ám azt nem tudni pontosan, hogy az amerikai katonák Tajvan védelmére sietnének-e, ha megindulna Kína inváziója.

On the eighth day of the ongoing “Han Kuang Exercises” in Taiwan, Marines with 66th Marine Brigade of the Taiwanese Marine Corps, armed FGM-148 “Javelin” Anti-Tank Guided Missiles and FIM-92 “Stinger” Surface-to-Air Missiles, simulate defending Songshan Airport in the capital of… pic.twitter.com/yatGVBjLjc https://t.co/yatGVBjLjc — OSINTdefender (@sentdefender) July 17, 2025

A mostani gyakorlat során több lehetséges forgatókönyvet is felvázolnak, kezdve a nagyszabású inváziótól egészen a szürkezónás hadműveletekig. A megközelítés lényege, hogy minden eshetőségre fel legyenek készülve, mivel egyáltalán nem biztos, hogy Pekingben egy nagyszabású támadás mellett döntenek majd. A másik nagy dilemmát az jelenti, hogy nem tudni, pontosan mikor lehet reális a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) támadása. Leggyakrabban a 2027-es évszám merül fel, Hszi Csin-ping kínai elnök is ezt említette egy beszédében, és Samuel Paparo, az Egyesült Államok haditengerészetének admirálisa is erről az évről beszélt korábban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images