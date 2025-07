Lélegzetelállító felvételek: egy új naprendszer alakulását kapták lencsevégre a csillagászok

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatóknak sikerült a "nulladik pillanatot" rögzíteniük, amikor új szilárd égitestek formálódni kezdenek egy csillag körül.

Közvetlen bepillantást nyerhettünk egy olyan, forró régióba, ahol a Földhöz hasonló sziklás bolygók születnek a fiatal protocsillagok körül

- mondta a kutatásról Melissa McClure, a holland Leiden Obszervatórium kutatója, aki a nemzetközi tudóscsapatot vezette.

For the first time, astronomers have caught the birth of a brand-new solar system!Using both the ALMA telescope and JWST, scientists captured a stunning image of HOPS-315, a baby star about 1,300 light-years away that is just beginning to form planets. It is essentially a… pic.twitter.com/hGMDdvMn5H https://t.co/hGMDdvMn5H