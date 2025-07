Letarolták az orosz Gerány-2-esek Ukrajna rejtélyes légibázisát – Súlyosak lehetnek a veszteségek

Csütörtök reggel több orosz Gerány-2 drón mért csapást az az ukrajnai Dnyipropetrovszk régióban. Az egyik célpont az Orihove város közelében található kis repülőtér volt.

Maga a repülőtér alapvetően polgári célokat töltött be a háború előtt: főleg légibemutatókat és élményrepüléseket tartottak itt.

#BREAKING In the early morning of July 17th, multiple Russian Geran drones struck targets across the Ukranian Dnepropetrovsk region. One of the targets was a small airport south of the city. The local airport is named Orikhove, and pre-war was used mainly for air shows.