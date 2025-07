"Szuperüzletre" készül Zelenszkij Trumppal, Ukrajnától kaphat drónokat Amerika

MTI 2025. július 17. 21:10

Donald Trump amerikai elnök és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij egy "szuperüzlet" lehetőségét fontolgatják, amelynek keretében az Egyesült Államok a harctéren is kipróbált ukrán drónokat vásárolna, cserében Kijev vállalná, hogy jelentős mennyiségű amerikai fegyvert vásárol - mondta el az ukrán államfő a The New York Post című amerikai napilapnak adott, csütörtökön megjelent interjújában.