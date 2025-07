Trump bekeményít Putyin ellen, világháborútól tartanak az oroszok – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Két nappal az eltűnése után megtalálták az orosz Mi-8-as helikoptert, amely a feltételezések szerint egy dombnak csapódott. A jelentések szerint öten tartózkodtak a fedélzeten. A baleset Oroszország keleti részén történt, miközben a gép éppen Magadan városa felé tartott.

Nearly two days later, the missing Mi-8 helicopter was found in Russia — it was completely destroyedThe aircraft crashed into a hill on its way from Okhotsk to Magadan.The completely destroyed helicopter, with traces of burning, was found near Cape Gadikan.According to… pic.twitter.com/EXd5DYkWGU https://t.co/EXd5DYkWGU