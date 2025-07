Ezt mutatják a számok: a hazánkat letaroló történelmi vihar az interneten is rekordokat döntött

Portfolio 2025. július 18. 18:42

A múlt hét folyamán jelentős hidegfrontok érték el hazánkat, hétfőn pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb viharja is lecsapott az Magyarországra. A helyenként a 100 kilométer per órát is meghaladó széllökések és heves felhőszakadások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint számos magyar vasútvonalon is jelentős fennakadásokat okoztak. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy a szélsőséges időjárási körülmények milyen hatással voltak az internetes keresésekre.