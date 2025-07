Hiába próbált beavatkozni Trump, bokabilincs került a brazil exelnökre

A brazil Legfelsőbb Bíróság pénteki végzésének értelmében Jair Bolsonaro volt elnöknek jeladóval ellátott bokabilincset kell viselnie a jövőben, és további korlátozásokat vezetett be vele szemben. A gyakran Donald Trumphoz hasonlított ex-elnök ellen a 2022-es választási vereségét követő puccskísérlet vádja miatt folyik eljárás - írta meg a The New York Times