Itt a bejelentés: Amerika mostantól nem szól bele más országok választásaiba

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön új iránymutatást adott ki minden külföldi amerikai nagykövetség és konzulátus számára. E szerint tartózkodniuk kell az olyan nyilatkozatoktól, amelyek bármilyen ideológiára hivatkoznak, és közleményeiknek összhangban kell lenniük Donald Trump amerikai elnök álláspontjával, miszerint az Egyesült Államok tiszteletben tartja minden nemzet szuverenitását.

Az adminisztráció nemzeti szuverenitásra helyezett hangsúlyával összhangban a minisztérium csak akkor fog nyilvánosan kommentálni választásokat, amikor egyértelmű és ellenállhatatlan amerikai külpolitikai érdek fűződik ehhez

- áll a körlevélben, melynek egy példányát megosztották az Associated Press-szel.

A külügyminisztérium évtizedek óta adott ki erősen kritikus nyilatkozatokat vagy kérdőjelezte meg bizonyos választások legitimitását, különösen az önkényuralmi vagy autoriter berendezkedésű országokban.

"Amikor helyénvaló kommentálni egy külföldi választást, üzenetünknek rövidnek kell lennie, a győztes jelölt gratulálására kell összpontosítania, és adott esetben meg kell említenie a közös külpolitikai érdekeket" - áll az eddigi szokást felülíró dokumentumban.

A Marco Rubio külügyminiszter (címlapképünkön) által aláírt dokumentum, amelyről először a Wall Street Journal számolt be, kimondja, hogy

az üzeneteknek kerülniük kell a véleménynyilvánítást a választási folyamat tisztességéről vagy integritásáról, annak legitimitásáról vagy az érintett ország demokratikus értékeiről.

A minisztériumi körlevél szerint a nemzetközi és civil szervezetek, illetve választási megfigyelőcsoportok megállapításainak felerősítése vagy a választási szabálytalanságok elítélése immár csak a washingtoni vezetők engedélyével lehetséges.

Bár lehet, hogy a szuverenitás tiszteletben tartását emlegető külügyi utasítás fényében ez változni fog, a teljesség igénye nélkül Trump korábban bírálta Ukrajnát, amiért az ottani hadiállapotból fakadóan nem rendeztek választást, és Volodimir Zelenszkij elnöki mandátuma meghosszabbodott; de a republikánus politikus Dél-Afrika elnökét is pellengérre állította az egyik kommunista ellenzéki párt szerinte fehérellenes retorikája miatt. Trump alelnöke emellett a román elnökválasztás első fordulós eredményének megsemmisítését is kritizálta, de J. D. Vance a német hírszerzésbe szintén beleállt Rubióval egyetemben, amiért szélsőségesnek bélyegezték az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot. Vance a szólásszabadság európai helyzetéről is negatívan nyilatkozott. Trump nemrég Brazíliát szólította fel, hogy állítsa le a puccskísérlettel vádolt Jair Bolsonaro volt elnök bírósági perét.

