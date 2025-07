Kiszivárogtak a következő iOS-rendszer funkciói: pert indított az Apple

A per szerint Prosser megbízta Michael Ramacciottit, hogy titokban férjen hozzá egy Apple-alkalmazott fejlesztői iPhone-jához, és

az így szerzett információkat használta fel a még be nem jelentett iOS 26 tervezett változtatásainak nyilvánosságra hozatalához.

Az Apple állítása szerint Prosser pénzt vagy jövőbeli munkalehetőséget ajánlott Ramacciottinek, hogy hozzáférjen barátja, Ethan Lipnik Apple szoftvermérnök céges telefonjához. Ramacciotti állítólag megtudta Lipnik iPhone-jának jelszavát, helymeghatározással követte, mikor lesz távol otthonától, majd hozzáfért a fejlesztői iOS verziót futtató készülékhez. A vállalat szerint Ramacciotti videóhíváson mutatta meg a szoftvert Prossernek, aki ezt rögzítette, másokkal megosztotta, és felhasználta az új dizájnok rendereléseihez.

Az Apple áprilisban egy névtelen e-mailből értesült a történtekről, amelynek küldője állítólag látta Prosser felvételét, és felismerte Lipnik lakását. A vállalat azt is állítja, hogy birtokában van egy Ramacciotti által Lipniknek küldött hangüzenet, amelyben bocsánatot kér az incidensért, és azt állítja, hogy a megtévesztés Prosser ötlete volt.

Lipniket az Apple elbocsátotta, mert nem követte megfelelően a kiadatlan szoftverek biztonságára vonatkozó vállalati előírásokat.

Prosser több videót is közzétett Front Page Tech és Genius Bar Podcast YouTube-csatornáin az iOS új verziójának kiszivárgott funkcióiról. Ahogy korábbi részletes cikkünkben is beszámoltunk róla, az Apple új termékeit, operációs rendszereit mindig hatalmas figyelem övezi a megjelenésük előtt, a pletykákhoz pedig mindig több, bennfentes forrásokkal dolgozó szivárogtató szolgáltat információkat.

Prosser az X-en reagált a perre, ragaszkodva ahhoz, hogy az Apple által leírt helyzet "nem így játszódott le", és állítja, hogy bizonyítékai vannak erre. "Nem 'terveztem' senki telefonjához való hozzáférést. Nem voltak jelszavaim. Nem tudtam, hogyan szerezték meg az információkat." - írta bejegyzésében Prosser.

For the record: This is not how the situation played out on my end. Luckily have receipts for that. I did not “plot” to access anyone’s phone. I did not have any passwords. I was unaware of how the information was obtained. Looking forward to speaking with Apple on this. https://t.co/NSUlJPMbld https://t.co/NSUlJPMbld